Klage vedr. lokalplan 51 afvist

Debat Midtsjællands Folkeblad - 05. februar 2018 kl. 19:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre: På kommunalbestyrelsesmødet den 30. oktober blev lokalplan 51 vedtaget. Sagen drejer sig om opførelse af 29 almen nyttige boliger ved Rynkebjerggård tæt på Lejre stationsby. Der skal bygges 10 boliger på ca. 54 m2, 15 boliger på ca. 86 m2 og 4 boliger på ca. 95 m2.

Venstre stemte imod af 3 årsager:

1. Der har hverken været skriftlig eller mundtlig dialog med de berørte borgere - overhovedet! Dette er udtryk for en særdeles mangelfuld borgerinddragelse. At mange borgere føler sig "tromlet" i denne sag, kan jeg godt forstå, og det strider direkte imod Venstres to grundlæggende værdier, ordentlighed og rettidighed, som skal udvises i forbindelse med alle politiske beslutninger.

2. Der er for mange og for små boliger. I Venstre mener vi, at der max. skal bygges 20, og heraf kun 4 af de små.

3. En høj gittermast, som står i skellet til arealet, bliver særdeles grim at kigge på, når de skærmende poppeltræer bliver fældet. Hvem vil have en 32 m høj mast stående få meter fra sin bolig?

En borger, som bor nabo til dette areal har på en række beboeres vegne klaget over vedtagelsen af LK 51 til Planklagenævnet. Naboernes klage går i hovedsagen på de samme punkter, som var årsagen til at Venstre stemte imod vedtagelsen af LK 51.

Der er nu kommet en afgørelse fra Planklagenævnet, der siger, at der ikke skal være opsættende virkning, og at der på et senere tidspunkt tages stilling til de enkelte klagepunkter.

Det betyder, at boligselskabet kan starte byggeprocessen med udgangspunkt i den vedtagne lokalplan, og dermed også at de skærmende popler foran den 32 m høje og meget grimme mast bliver fældet!!

Der blev talt meget om borgerinddragelse i efterårets valgkamp. Nu har flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen chancen for at gøre ord til handling!!

Venstre vil i hvert fald tage initiativ til at kommunen, boligselskabet og naboerne til arealet ved Rynkebjerggård sætter sig sammen og finder nogle bæredygtige løsninger, som alle kan leve med, herunder at poplerne bliver stående, eller at den store og meget grimme gittermast bliver fjernet.

Carsten Helles

Rasmussen

Venstre

Medlem af Lejre

kommunalbestyrelse