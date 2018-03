Send til din ven. X Artiklen: Hvad koster borgmesterens boligpolitik Lejres borgere? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad koster borgmesterens boligpolitik Lejres borgere?

Debat Midtsjællands Folkeblad - 20. marts 2018 kl. 09:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg blev en smule rystet, da jeg læste dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 28.2.18.

Heraf fremgik det nemlig, at man lige skulle have "udvidet" en garantistillelse til almennyttige boliger i Hvalsø, fra ca. 29 mill. kr. til ca. 57 mill. kr.

Årsag - administrativ fejl oplyser borgmesteren. Ansatte i administrationen, personale med en årlig løn på omkring 1 mill. kr. kender ikke belåningsreglerne vedrørende almennyttige boliger, boliger, som borgmesteren har besluttet at bygge i Lejre ?

Det lyder endnu mere rystende og det må borgmesteren da se at få løst i sin administration.

Vi borgere har krav på..

Men nu synes jeg ,at vi borgere i Lejre har krav på, at få borgmesteren og administrationen til at beregne, hvad denne almennyttige boligpolitik kommer til at koste de næste 4 år frem til nyt kommunevalg.

Hvor mange almennyttige boliger har vi i dag og hvor mange nye er/skal besluttes i 4 års perioden?

Hvad koster disse boliger i direkte grundkapitalindskud, 10% af byggesummen, som tages direkte fra kommunekassen?

Hvad skal der stilles i garanti overfor realkreditlånet som finansiere boligerne, og hvad koster denne garantistillelse i de næste 4 år ?

Hvad vurdere man risikoen til ved denne garantistillelse, risikoen for, at en boligforening går konkurs og kommunen kommer til at hæfte for de 40%?

Boligsikring, som vi betaler

Sidst men ikke mindst må vi forvente, at størstedelen af lejerne af de almennyttige boliger, også skal have boligsikring de næste 4 år. Det skal Lejre også betale og hvad beløber dette sig til?

Det som skal modsvare disse udgifter for Lejre er, at vi får anvisningsret over 25% af boligerne. Resten kan boligselskabet udleje til udflyttere fra andre kommuner, som vi så kommer til at betale for.

Skal Lejre' s borgere virkelig betale for en sådan boligpolitik? Vor kommuneskat er jo høj nok i forvejen.

Lars Kimer Mortensen, Ordrup.