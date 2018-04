Send til din ven. X Artiklen: En hjemmehjælpers løn bruges nu på den lille "løg-frø" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En hjemmehjælpers løn bruges nu på den lille "løg-frø"

Debat Midtsjællands Folkeblad - 17. april 2018 kl. 10:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når en borgmester i et læserbrev bruger udtrykket "vent nu lige med at lave himmelvendte øjne" så skal man nok bare lave himmelvendte øjne med det samme. Især når det handler om at bruge 315.000 kroner på pleje af den lille løgfrøs levesteder. Et beløb, der passer fint med udgiften til en hjemmehjælper i et år.

Sagen kort: Vi har i Lejre kommune siden 1980 haft den lille løgfrø i vores fauna on og off. Vi har i mange år betalt en biolog for at komme og måle, om den overhovedet er til stede. De sidste år har der dog været stor tvivl, om den i det hele taget findes i Lejre kommune. Derfor valgte udvalget for teknik og miljø at sætte en sag på dagsordnen, som handlede om, hvorvidt man skulle stoppe projektet eller om man skulle lave et mindre, men mere seriøst projekt til en forholdsvis beskeden sum penge, som kunne findes inden for udvalgets egne midler. Det sidste blev besluttet.

Skete en fejl!

Da sagen så blev overgivet til økonomiudvalget, var der dog sket en fejl, som betød, at økonomiudvalget nu fik at vide, at de søde mennesker i teknik og miljø havde besluttet, at der skulle bruges 315.000 på et stort projekt - som blandt andet omfattede indsamling/indkøb af æg fra den lille løgfrø til ikke mindre end 83.000 kroner.

Resten af de 315.000 skulle så bruges til oprensning af de vandhuller, som frøen skønnes at kunne leve i. Det er forhåbentlig ikke en overraskelse, at Dansk Folkeparti stemte imod dette forslag.

Løgfrø-projektet

Så kom dagen, hvor Kommunalbestyrelsen endelig skulle vedtage "løgfrø projektet" og det kom sandelig også til at ske. Flertallet i Lejre kommunes byråd vedtog at bruge en årsløn for en hjemmehjælper på en frø, som i øvrigt ikke kan leve i vandhuller, hvis der er fisk i det.

Løgfrøen er i øvrigt også et dyr, som er meget svær observerbar, da den er nataktiv og kun udstøder sine karakteristiske kvækkende lyde, når den er under vandoverfladen. Den kræver i øvrigt også, at der er sandbund i vanhullet, hvis den overhovedet skal kunne overtales til at bosætte sig. I Dansk Folkeparti i Lejre er vi kæmpe fortalere for naturpleje. Vi elsker naturen og vil hjertens gerne pleje den, men projekter kan være for dyre og give for lidt natur for pengene.

Andre projekter

Dansk Folkeparti i Lejre ønsker havørne-projekter, skovrejsningsprojekter og vådområdeprojekter. Projekter, som vi kan tage og føle på. Store naturprojekter, som vi finansierer ved både egenbetaling og via fondsmidler. Men når det vedtages at bruge, hvad der svare en hjemmehjælpers løn i et år til en frø med stjernenykker så laver Dansk Folkeparti himmelvendte øjne.

Ole Blickfeldt, Dansk Folkeparti, Hvalsø