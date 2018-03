Den danske model straffer de forkerte

Det kræver mod at foreslå en modernisering af den danske model. Ikke mindst i denne tid, hvor vi aktuelt kan stå over for en storkonflikt, der vil omfatte store dele af arbejdsmarkedet. Men ikke desto mindre, er den aktuelle situation for mig at se en oplagt mulighed for at diskutere modellen. Jeg anerkender selvfølgelig de resultater, som den traditionelle fagbevægelse har opnået gennem mere end 100 år og anerkender også, at den danske forhandlingsmodel har haft sin berettigelse.