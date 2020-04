Christan de Jonquires (K). Foto: Arkivfoto.

DEBAT: Værn om det oplyste grundlag

Debat Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 02. april 2020 kl. 08:54 Af Christian de Jonquières (K) Kongevejen 38, Fredensborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse Corona-krisetider hvor mange er bekymrede og har behov for hjælp er der, synes jeg, god grund til at glæde sig over en læsning af kvalitetsrapporten for skoleområdet 2019 i Fredensborg Kommune, der netop er udkommet.

Årskaraktererne for eleverne i 9. klasse er steget på tværs af skolerne og her til et gennemsnit på 8,0 procent mod sidste års 7,6 procent, hvortil kommer, at eleverne i vores kommune generelt klarer sig pænt i dansk, læsning og matematik.

Skolebestyrelserne udtrykker generelt stolthed over skolernes resultater og Børne- og Skoleudvalget har da også i sit møde den 5. marts 2020 udtrykt ros til resultaterne og de enkelte skolers indsatser.

Det fremgår dog af rapporten, at vi på enkelte områder er gået lidt tilbage. Det skal der selvfølgelig løbende arbejdes med.

Synes det vil være rigtig fint, hvis vores skoler i kommunen samlet kunne markedsføre sig under den overskrift, at skolerne gennem sin undervisning og dannelsesudvikling værner om det oplyste grundlag for elevernes viden.

I disse tider hvor der undervises digitalt og hvor vores børn opholder sig i hjemmene med forældrene, er der grundlag for at pege på, at børnene er forældrenes ansvar og altså ikke Statens. Vi har undervisningspligt her i landet, men ikke skolepligt.

Med henblik på en styrkelse af det oplyste grundlag skal jeg opfordre til, at skole, forældre og elever benytter disse Corona-krisetider til at reflektere lidt over, om ikke det med henblik på en styrkelse af det oplyste grundlag kan være fremmende at bruge blot 1 time dagligt på at læse bøger.

Eksperter peger på, at bøger styrker vores færdighed til at vurdere komplekse problemstillinger i sammenhæng med, at både handlekraft og forestillingsevne generelt bliver stimuleret gennem læsning.

Herigennem kan børn og unge blive bedre rustet til som voksne at agere i en spændende men også kompleks og problemfyldt verden.

Professor Vincent F. Henricks har i et nyligt interview sagt følgende: "Jeg er ikke optaget af, hvad mennesker i og for sig mener, men derimod hvad præmisserne og forudsætningerne er for, hvad de mener. Ellers er det jo svært at kalde sig for selvstændige mennesker".

Altså lad os værne om det oplyste grundlag.

Blot en konservativ refleksion.