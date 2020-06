Borgmester Thomas Lykke Pedersen (tv.) og Hans Nissen kan ikke genkende Finn Nyholms anklage om, at seneste nyhedsbrev fra Benediktehjemmet er nedladende. Arkivfoto.

DEBAT: Urimelig anklage fra Finn Nyholm

DEBAT: Urimelig anklage fra Finn Nyholm

Debat Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 12. juni 2020

Af borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og udvalgsformand Hans Nissen (S)

Coronakrisen har skabt et utal af svære dilemmaer. Ikke mindst på vores plejecentre, hvor vi har gjort alt for at holde smitten ude, så både beboere, pårørende og ansatte kan være trygge. Og det er lykkedes! Ingen af vores beboere har været smittet. Heller ikke på Benediktehjemmet, hvor lederen, Peter Schultz, sammen med sine medarbejdere har ydet en kæmpe indsats i en svær tid med mange modsatrettede krav og ønsker. Vi vil derfor også tage skarpt afstand fra det direkte angreb, som Finn Nyholm retter mod Peter Schultz i et debatindlæg i Uge-Nyt.

Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at Finn Nyholm udtaler sig offentligt på den måde om en af kommunens ansatte, der kun har ringe mulighed for at forsvare sig som følge af sin tavshedspligt mv. Vi har læst det omtalte nyhedsbrev og kan ikke genkende Finn Nyholms anklage om, at teksten er nedladende.

I mange andre kommuner har smitten hærget på plejecentrene. Og den er utrolig svær at slippe af med igen. Derfor har sundhedsmyndighederne og kommunerne fastsat retningslinjer for bl.a. besøg og gåture, som alle naturligvis skal følge. Det giver ikke mening at man gradbøjer dem, fordi man er uenig eller har sin egen vurdering af smitterisiko, da det jo bringer alle andre beboeres (og ansattes) sikkerhed i fare.

På Benediktehjemmet bor der i alt 56 borgere og dem vil vi passe så godt på som overhovedet muligt. Det gør vores dygtige ansatte på stedet - og det bør Finn Nyholm værdsætte i stedet for at angribe dem i lokalpressen.

