DEBAT: Uretfærdig at fyrede overses af hjælpepakkerne

DEBAT: Uretfærdig at fyrede overses af hjælpepakkerne

Debat Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 26. marts 2020

Af Hans Nissen, byrådsmedlem (S) og formand 3F Nordsjælland Øst, Rønnebæralle 106, Helsingør.

Danmark er ramt af en krise, der kalder på fælles indsats, samfundssind og ikke mindst, hjælp til dem der rammes af de restriktioner Regering og Folketing, både klogt og nødvendigt, lægger på vores alles hverdag.

Der er spændt et godt sikkerhedsnet ud under erhvervene, og stor tak for det. Vi er afhængige af at have et velfungerende erhvervsliv. Det er fint, at bankerne aktiveres, at der stilles statsgarantier, at der laves lønkompensationsordninger og meget mere. Det kan regeringen ikke roses nok for, for uden det, vil Danmark sejle direkte ind i en uoverskuelig økonomisk og menneskelig krise.

Men, der er nogen der ikke er taget hånd om. I 3F Nordsjælland Øst er der på 12 dage kommet ikke færre end 114 nye ledige på grund af Covid-19, og ledighedstallet eksploderer over hele landet. Desværre har Regering og Folketing glemt også at spænde et net ud under de normalt flittigt arbejdende 3F'ere og andre, der nu fuldstændigt uden egen skyld mister jobbet. De får en betydelig indtægtsnedgang, fordi dagpenge maksimalt kan udgøre 19.000 kroner.

Det står i skærende kontrast til den hjælpepakke, der er skruet sammen til selvstændige, som kan få 23.000 kroner i måneden, UDEN at have betalt for at være arbejdsløshedsforsikret. I 3F Nordsjælland Øst synes vi, at det er rigtigt fint at fællesskabet tager hånd om de selvstændige. De har i høj grad fortjent samfundets håndsrækning i denne svære tid.

Men det er dybt uretfærdigt at lønmodtagere der mister jobbet, skal leve af 4000 kroner mindre, på trods af at de har betalt A-kassebidrag til statskassen i årevis. Det er simpelthen ikke fair, der er også brug for en hjælpepakke til dem, der bliver ramt af virksomhedernes tilpasning af arbejdskraft.

Så derfor, i 3F Nordsjælland Øst forventer vi, at regeringen på næste pressemøde meddeler, at NU er krisepakken klar til de ledige, så de kan få dagpenge der minimum svarer til det, selvstændige kan få.