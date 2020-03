Ergin Øzer. Foto: Arkivfoto.

DEBAT: Stor tak til jer der hjælper under Coronakrisen

Debat Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 31. marts 2020 kl. 05:00 Af Ergin Øzer (S), Byrådsmedlem i Fredensborg Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er dejligt at se hvordan kommunens medarbejdere og frivillige samvittighedsfuldt udfører deres arbejde og følger myndighedernes anbefalinger og Folketingets love til punkt og prikke. Alle fortjener en stor tak for deres indsats for at holde Danmark i gang, i en tid hvor Coronaepidemien har vendt op og ned på alt i Danmark.

Sundhedspersonale, personale i ældreplejen samt i botilbud, som varetager særlige opgaver for mennesker med særlige behov. Pædagoger i nødpasning og skolelærere som underviser online, og som følger op på lektier. Det er politiet som følger op på myndighedernes påbud og sikre at vi borgere følger disse restriktioner. Til de ansatte i butikker, som stadig holder åbent under coronakrisen. Stor tak til de rigtig mange borgere som har forstået situationens alvor og retter sig efter myndighedernes beslutninger og opfordringer, og ikke mindst viser solidaritet og tager hensyn.

Yderligere stor tak til Fredensborg Kommune og dennes kriseberedskab, med borgmester Thomas Lykke Pedersen i spidsen. Situationen er blevet håndteret fra dag 1 ved at være proaktive og med klar og tydelig kommunikation. Et helt enigt byråd bakker op.

Til sidst og ikke mindst tak til Danmarks Statsminister Mette Frederiksen, for hendes handlekraft og kommunikation, samt til vores Folketing som har formået at stå sammen om at finde løsninger under krisen, uden at der er gået partifarve eller ideologier i den, men har kunnet skabe hurtige fælles resultater. Der er virkeligt en stor sammenhængskraft i vores samfund og det kan vi være rigtig stolte af.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til, at vi støtter op om det hårdt pressede lokale erhvervsliv i denne økonomiske krise uden at give afkald på myndighedernes påbud og henvisninger.

Følg anbefalingerne. Hold afstand, host i ærmet og hold dig mere hjemme. Lad være med at rejse rundt i landet, bliv hjemme i påsken, så smitten ikke spredes fra en landsdel til en anden. Pas godt på jer selv og hinanden.