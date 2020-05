DEBAT: Sådan kommer vi bedst muligt ud af coronakrisen

Rene Nørbjerg. Arkivfoto Foto: Bjørg de Meza Espersen

Debat Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 04. maj 2020 kl. 08:38 Af René Nørbjerg, Selvstændig erhvervsdrivende samt formand for Det Konservative Folkeparti i Fredensborg, Blomsterager 414, Kokkedal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som selvstændig erhvervsdrivende og siden marts uden opgaver og med hjælpepakker der ikke er til gavn for mig, er jeg meget opmærksom på at der stadig er regninger, der skal betales samt en begrænsning af omkostningerne, så regningen ikke bliver højere.

Dette gjorde at jeg tænkte på nedenstående forslag til begrænsning af omkostninger samt hvordan jeg tænker vi kan producere os ud af krisen samt skabe overskud til, at betale regningen efter den nuværende Corona-krise.

1. Politikere skal starte med at annullere alle deres løfter om højere løn til specielle grupper af ansatte.

Lønforhandlinger for lønmodtagere i Danmark gennemføres via den danske model samt når der er overenskomstforhandlinger. Og slet ikke i krisetider.

Det er ren populisme og ikke til gavn for det samlede samfund. Disse forslag om ekstra lønstigninger vil kun gøre regningen, der skal betales større. Og hvorfor skal det pludselig være politikkerne på Christiansborg, der skal afgøre hvilke lønmodtagere, der skal have mere i løn.?

2. Skab vækst og arbejdspladser i det private, for medarbejdere, der betaler skat.

Det er de private arbejdspladser, vi skal have sat gang i. På den måde kan der skabes et større indtægtsgrundlag i Danmark, og derved vil der også blive betalt mere i skat. Rent kronemæssigt, idet der er flere der kommer i arbejde og betaler skat.

Et eksempel fra denne uge: Varehuschefen for Kvickly i Ribe har torsdag fortalt at de over de seneste 14 dage i april 2020 har solgt 100 paller dåsesodavand, hvor de plejer at sælge 1 palle.

Baggrunden for ændringen er, at vi danskere ikke kan handle i grænsebutikkerne, men er nødt til, at handle mere lokalt.

Fjernede vi afgifterne på sodavand, ville det hjælpe den lokale købmand i forhold til grænsehandlen. Og skabe flere lokale samt private arbejdspladser.

Derudover vil det give mindre kørsel på vejen til Tyskland og dermed mindre CO2. Og ja, der er pant på dåserne købt i Danmark, hvilket er godt for miljøet, så de kan blive genanvendt. Sandsynligheden for at der ligger dåser og flyder er lavere, når der er pant på dåserne.

Jeg håber at varehuschefen for Kvickly i Ribe har held med hans eksempel ved at vise hvordan vi i Danmark kan skabe en større omsætning i Danmark og dermed skabe flere private arbejdspladser, til fælles gavn for os alle.

Derudover håber jeg, at flere vil tage initiativ til at se muligheder for hvordan det private erhvervsliv kan løfte sig fremfor at kigge begrænsninger samt tage skattestigninger op af lommen.

Det er den sikre vej til at hindre vækstinitiativer og skabe en større krise end vi allerede har nu.