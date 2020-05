DEBAT: Igen en 4. maj

I det gryende forår 2020 blev landet, ja hele vores klode, invaderet af en usynlig hær, hvis hærgen truer med at vende op og ned på vores tilværelse. Befrielsen fra dén svøbe Covid-19 påfører os, har vi stadig til gode.

Tiden 9. april 1940 - 4. maj 1945 vil for evigt stå som en skelsættende periode i den nyere danske historie. Begge dage placeret i foråret. Den første var isnende kold, den sene venlig lun. Et sindbillede på begyndelsen og afslutningen af den tyske besættelse af Danmark - scenen for "de 5 onde år".