Tomas Lindholm, Præst i Strandvejskirken, Humlebæk.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvad skal vi stille op med de lukkede kirker? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvad skal vi stille op med de lukkede kirker?

Debat Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 03. maj 2020 kl. 06:00 Af Tomas Lindholm, Præst i Strandvejskirken, Humlebæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirkerne er lukket - lige når vi har allermest behov for dem! Der er sikkert alle mulige gode grunde til at holde kirkedørene lukkede, for at undgå større forsamlinger og dermed smittespredning. Men det er et faktum at kriser også trykker på knapper hos os alle sammen, som aktiverer store spørgsmål om hvem vi er, hvorfor vi er her og hvordan det hele skal gå.

Tidligere har kirkerne skabt rum for stilhed og refleksion, når vi i kriser havde behov for at gå et sted hen, som åbnede til noget som var større end os selv. Den mulighed har vi ikke på nuværende tidspunkt, men lad mig lige minde om at det ikke kun er i kirken at det er tilladt at stille den slags spørgsmål.

Den Gud som kirkerne er bygget for, er ikke begrænset af kirkebygninger - og i øvrigt heller ikke af spørgsmål.

Kirken og troen kommer ikke med et svar på den globale pandemi og krise - vi står som alle andre tilbage med spørgsmål og græder med dem der sørger. Gud har på en eller anden facon efterladt vores verden med en grad af tilfældighed, hvor vi som mennesker indimellem kommer galt afsted. Vi oplever kriser og tab og vi mislykkes med vores planer. Indimellem er det onde omkring os konsekvenser af vores dårlige forvaltning og forkerte beslutninger, mens det andre gange kan være svært at få øje på årsagen bag det der sker os. Men lige netop det med svar og årsag er noget vi mennesker har enormt behov for at finde frem til.

Jeg tror på en Gud der er dybt engageret i mennesker, og som går med os igennem kriserne. Jeg tror på en Gud som ikke forholder sig tavs eller bedrevidende stiller sig over i et hjørne og betragter, men som kærligt rækker ud imod os.

Når pandemien så rammer os hen over kirkens største højtid - påsken. Så bliver vi bare endnu engang mindet om at der er mere i livet end livet. Påsken handler om opstandelsen, fordi Jesus overvandt døden og opstod af graven. Midt i al vores bekymring for sygdom og død, bliver vi mindet om at døden ikke har det sidste ord. Opstandelsen og livet sejrer tilsidst.

Indtil vi som kirker får mulighed for at åbne dørene for fællesskabet igen, så må vi nøjes med onlinegudstjenester - og dem er der masser af for tiden. Kig endelig med - det kan være med til at skabe et rum hos dig. Men du kan sætte dig derhjemme i sofaen og tænde et lys, gå en tur i skoven, eller gå ned til vandet og kigge ud mod en anden horisont. Og stil bare dine spørgsmål, bed gerne dine bønner - men nøjes ikke med det, giv også Gud en chance for at svare tilbage. Gud nøjes ikke med onlinegudstjenester.