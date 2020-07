Busserne skal tilbage til Kyndby Huse, skriver Birgit àRogvi. Foto: Arkiv

Debat: Ved skov og strand ligger Andelsbyen Kyndby Huse

Debat Lokalavisen Frederikssund - 15. juli 2020 kl. 13:45 Af Jungehøj 26Kyndby Huse.

Ved skov og strand ligger andelsbyen Kyndby Huse. Vi er så privilegeret, at bo dette smukke sted, med gode naboer og naturen lige uden for byen. Shelter (dog uden vand og wc forhold), som benyttes meget. Jo vi er heldige. Derfor medførte det stor undren, da kommunen pludselig nedlagde bussen, som har kørt her i 60 år.

Normalt hører man ikke så meget til dem, fra Hornsherred vest. De er generelt meget tilfredse, især med det dejlige sted de nu har valg at bo.

Bussen er en undtagelse.

Vi er en stor, blandet skare af mennesker, fra forskellige samfundslag. Her er alt fra direktøren til sårbare grupper. Den ene af slagsen kan have svært ved at klare den store økonomiske merudgift flex/plus tur medføre. Og det har desværre medført ensomhed og isolation. Den blandede skare er et plus for byerne, da her altid har været plads til alle, på Hornsherred.

Hornsherred Vest, omfatter blandt andet Over Dråby Strand, Dalby Huse og Kyndby Huse. Netop det område, som ved sparerunden på offentlig trafik, oplevede den værst tænkelige reduktion af busnettet.

Trods det gode naboskab, var mange afhængige, af den offentlige trafik.

Vi kæmper fortsat, med næb og klør, for at få en nogenlunde offentlig trafik tilbage.

Vi har fremlagt både pris neutrale forslag og forslag der koster under ½ million.

Politikerne "hører hvad vi siger", hvorefter vi bliver spist af med flex/plus tur.

Mange misforstår og tror vi bare vil have tomme busser til at køre rundt. Og Ja det er et tyndt befolket område. Men det er der jo så mange steder der er, i det gamle Jægerspris. Faktisk repræsenterer området, befolkningsmæssigt, så mange at kun de fire "gamle hovedsteder" har flere.

Vi syntes ikke det er urimeligt, at alle i kommunen kan komme rundt. Flextur og Plus tur er virkelig fine løsninger for os alle, når de bruges som et ekstra tilbud. Det er yderst rimeligt at skønne Hornsherred også er en del af kommunen.

Så busserne tilbage. Det koster ikke en bondegård, men giver indtryk af vi er en kommune.