Debat: Svigt i kommunes forpligtelser på ældreområdet

Skyldes dette politiske, økonomiske eller administrative forhold, som gør at kapaciteten i daghjemmene ikke nu er til stede, og kommunen dermed ikke opfylder de forpligtelser, som påhviler under Serviceloven til at levere de ydelser som borgerne af kommunen er visiteret til under samme lov ?.