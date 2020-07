Inge Messerschmidt svarer på Kim Ernst' debatindlæg i sidste uges avis. Foto: Arkiv

Debat: Svar på indlæg om daghjemmet

Debat Lokalavisen Frederikssund - 17. juli 2020 kl. 10:38 Af Inge Messerschmidt. Formand for Velfærdsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kim Ernst skriver i sit debatindlæg til Lokalavisen den 13. juli 2020, at han undrer sig over, at daghjemmet på Østergården ikke er genåbnet til normal drift.

Jeg kan forsikre om, at vi hellere end gerne ville åbne daghjemmet fuldt ud, hvis det var forsvarligt under den nuværende situation. Men det er desværre ikke tilfældet.

Daghjemmet er som alle andre områder underlagt Sundhedsstyrelsens retningslinje for genåbning. Det betyder, at det skal sikres, at der kan holdes en afstand på mindst en meter mellem brugerne, uanset hvilken aktivitet, der foregår.

Desværre er de fysiske rammer i daghjemmet ikke store nok til, at afstandskravet kan holdes, og derfor er det ikke muligt at genåbne daghjemmet for alle brugere.

En anden udfordring er transporten i busserne til og fra daghjemmet. Også her er der begrænsninger, der skal overholdes.

Jeg er klar over, at brugerne af daghjemmet har været isoleret længe, og at deres kontakt med omverdenen i nogle tilfælde er begrænset. Det er en rigtig kedelig situation, som vi desværre ikke er herre over. Jeg ved, at daghjemmet har været opmærksom på dette, og at medarbejderne er i tæt kontakt med de brugere, som ikke har et tilbud lige nu. Der tilbydes blandt andet besøg og søges løsninger, hvor det er muligt. Der er også arrangeret udflugter og ture med daghjemmets bus.

Vi i Velfærdsudvalget samt medarbejdere på daghjemmet kigger hele tiden ind i, hvordan vi kan forbedre det tilbud, vi kan give borgerne lige nu. Vi ønsker alle at løse udfordringen på bedste vis, men vi må også erkende, at vi og ikke mindst brugerne af daghjemmet bliver ramt af begrænsningerne. De betyder desværre, at tilbuddet til brugerne bliver i mindre omfang end tidligere, indtil vi igen kan åbne daghjemmet helt.

Kim Ernst skriver, at andre kommuner har åbnet mere op for deres daghjem. Det kan skyldes, at de har mere plads eller andre typer aktiviteter, som kan udføres inden for begrænsningerne. Det ændrer desværre ikke på, hvordan vores daghjem på Østergården er indrettet og hvad det er muligt at åbne for.

Jeg ser frem til at vi snarest i august måned kan drøfte en yderligere genåbning af daghjemmet - og forhåbentlig snart vende tilbage til fuld drift.