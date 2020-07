Debat: Makerspace skal løfte kommunens børn og unge

Morten Skovgaard, formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, ser frem til, at Makerspace bliver foldet ud for kommunens børn og unge. Foto: Fr.sund Kommune

Debat Lokalavisen Frederikssund - 06. juli 2020 kl. 13:52 Af Morten Skovgaard, formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet arbejder på at løfte børn og unges evner både praktisk-teknisk og kreativt-innovativt. Derfor ønsker vi at etablere et Makerspace på alle kommunens grundskoler og på Campus Frederikssund.

Ideen bag Makerspace er at stille et rum til rådighed, hvor eleverne kan være sammen om at udforske og lege med nye teknologier, værktøjer og materialer med det formål at skabe noget. Kort sagt: Et Makerspace kan indeholde næsten alt, så længe man kan skabe noget ud af det, og derfor kan et Makerspace findes i mange former og afskygninger.

Vi er lige nu i en spændende visionsproces, hvor vi sammen med erhvervslivet, skolerne, ungdomsuddannelserne, kultur- og foreningslivet m.fl. finder ud af præcis hvordan et Makerspace i Frederikssund skal se ud. Meget tyder på, at vi får et stort sted ved Campus Frederikssund samt et antal satellitter og mobile enheder på skolerne. Derudover peger pilen i retning af et eksperimentarium, som bringer børn, unge, erhvervsliv samt kultur- og foreningsliv sammen. Tanken er, at det lokale erhvervsliv leverer udfordringer og problemer fra det virkelige arbejdsliv ind i makerspacet, og efterfølgende tager imod de løsninger, som børn og unge kommer frem til. Hele måden at arbejde på skal sikre, at børn og unge får forståelse for teknologierne i sammenhæng og for de kreative og innovative faser og metoder, der sørger for kvalitet i løsninger.

Byrådets fokus på at skabe et Makerspace lettes af, at vi i forvejen har et solidt samarbejde mellem vores grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Makerspacet er også helt på linje med kommunens Børne- og ungepolitik, særligt principperne om at børn og unge skal opleve en meningsfuld og varieret læring, og at alle børn og unge støttes i digital dannelse, digitale færdigheder og digital fortrolighed. Endelig understøtter makerspacet strategien for Danmarks digitale vækst, handleplanen for teknologi i undervisningen, aftalen om praksisfaglighed i folkeskolen og den nationale naturvidenskabsstrategi om styrket praksisfaglighed i folkeskolen.

Visionen for Makerspace i Frederikssund lanceres ved et større event den 11. september 2020.

