Debat: Hvad er problemet?

Debat Lokalavisen Frederikssund - 19. august 2020 kl. 15:09 Af Bitte Cecilie Bang, Klintevej 4, 3600 Frederikssund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man virkelig ønsker at afhjælpe trafikken til den gamle bro, så kan det da sagtens lade sig gøre.

Der skal ilægges "skinner" i asfalten lige før Kronprins Frederiks Bro, hvor man kan veje de køretøjer, der skal over. Hvis de vejer over de tilladte 3.500 kg, så bliver de automatisk filmet fra "tårnet" på broen.

Den optimale løsning er selvfølgelig, at man ikke skal betale for at komme over en bro i den samme kommune. Det gør de da ikke i Jylland!

Men da det ikke er lovligt at tilsidesætte de regler omkring overkørsel på broen, skal der gøres en indsats for at forhindre denne trafik.

Man kunne også have ansatte til at fotografere de formastelige køretøjer. Vi bruger jo at fotografere, når man holder ulovligt parkeret.

Hvis de 45.000 biler, der kørte ulovligt over havde betalt en bøde, så vil vi da snart have betalt for den nye bro.