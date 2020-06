Debat: Hvad bliver fremtiden for Fr.sund Sygehus?

Samtidig med at politikerne i Region Hovedstadens sundhedsudvalg holder møde om, Frederikssund skal have et lille eller et stort sundhedshus, aner man ikke tilnærmelsesmæssigt, hvad der skal være af funktioner i selve sundhedshuset.

Det er heller ikke definitivt afklaret, hvad der egentlig bliver fremtiden for Frederikssunds Sygehus, for manglen på sengepladser på det nye Hillerød Hospital, kan bringe Frederikssund Sygehus ind i varmen igen. Derfor, er det efter Dansk Folkeparti's opfattelse nødvendigt, at få styr på det fremtidige behov for sengepladser - også i Frederikssunds området - og samtidig få afklaret hvilke servicefunktioner et nyt sundhedshus i Frederikssund skal indeholde.

Skal der være en børnelæge ? Hvor længe skal man holde åben ? Hvordan vil samarbejdet med sundhedshuset i Helsingør og Hillerød hospital blive ? Kan der f.eks. etableres pendul-kørsel fra Frederikssund til Hillerød Hospital, for de borgere, som ikke har bil ?