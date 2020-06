Debat: Et Land Rush i Vinge

Nu vil man gerne have nogle til at bygge på jorden, og dermed få nye borgere, og skatteindtægter. Det er det mantra der messes af lokalpolitikerne. Det har virkelig været svært. Syv fede år andre steder har hos Vinge været syv magre år. Noget må således være grebet helt forkert an.

Her et forslag, nogle nok vil mene er uladsiggørligt, tilmed kugleskørt. Dog er det ofte netop det umiddelbart uladsiggørlige, det kugleskøre der sætter skub i en nødvendig udvikling. Historien er vidne om det.

I det som vi kender som Frederikstaden i København, med de unikke og smukke palæer lokkede kongen nye indbyggere til at bygge. De fik 30 års fritagelse for grundskat og adelsmændene fik jord foræret af kongen. Resultatet blev en superb Rokokoby, født af overskud.

Vinge kan endnu nå at leve op til de flotte tanker om miljøbevidst, bæredygtigt byliv i tæt harmoni med naturen. Det kræver dog, at der ikke kommer flere hovsaløsninger som jeg vil kalde Fællesmagasinet. Det fordrer der kommer gang i privat boligbyggeri.

Det kan hjælpe at stille byggejord 'gratis' til rådighed på betingelse af der opføres en bolig efter de smukke, gode forudsætninger Vinge blev markedsført på. Så vil der komme gang i Vinge og skatteindtægterne fra de nye borgere være med at at gøre den enorme investering rentabel til glæde for alle borgere i Frederikssund der har været med til at opleve og føle nedturen.