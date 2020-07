Byrådsmedlem (A) Susanne Bettina Jørgensen ønsker den digitale borger til borger platform Boblberg.dk tilbage. Foto: Privat

Debat: Boblberg tilbage?

Debat Lokalavisen Frederikssund - 04. juli 2020 kl. 09:14 Af Byrådsmedlem (A) Susanne Bettina Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som formand for Social- og Sundhedsudvalget er jeg igennem lang tid hyppigt blevet kontaktet af borgere og frivillige besøgsvenner, som brændende ønsker sig, at Boblberg igen kan blive et tilbud for alle borgere i Frederikssund kommune. Kommunen havde i 2016-18 et samarbejde med Boblberg.dk finansieret af Landsbypuljen, som blev nedlagt pga. kommunens økonomiske situation. Økonomiudvalget afviste at finde finansiering til en forlængelse af samarbejdet, og dermed var tilbuddet til kommunens borgere nedlagt.

Boblberg er en digital borger til borger platform. Formålet med platformen er at skabe venskaber, finde nogen, man kan dele fritidsaktiviteter med, nogen at være frivillige sammen med osv. MEN som noget, for en del borgere rigtigt betydningsfuldt, kan man også finde nogen at tale med om angst, depression og lignende. Platformen har stor værdi for særligt udsatte og sårbare mennesker, som ikke har glæde og gavn af de "almindelige" sociale medier. Platformen er med til at forebygge ensomhed og dække nogle behov, som er der, og som ikke umiddelbart kan dækkes på anden måde.

Jeg har på Social og Sundhedsudvalgets møde i juni haft en sag på om Boblberg for at løfte muligheden for at få tilbuddet tilbage til kommunen. Udvalget har valgt at sende ønsket videre til budgetforhandlingerne. Samtidig har udvalget bedt om til august at blive præsenteret mere indgående for Boblberg og de data, der viser, at der står mange borgere på venteliste for at komme på platformen. Udvalget har også bedt om at få afdækket, om der findes andre digitale platforme, der kan det samme som Boblberg.

Hvis vi politisk kan blive enige om at genindføre Boblberg eller en lignende platform, så vil det koste kommunen et årligt beløb, der år for år vokser alt efter hvor stor tilgangen af borgere er. Jeg håber som udvalgsformand og som socialdemokrat, at vi kan imødekomme de mange henvendelser, jeg modtager, om at få platformen tilbage. Alle kan have glæde af den, men vigtigst for mig er det, at den er meget brugbar for borgere, der ellers ikke vil få eller har andre tilbud.