Debat: Anstændig busdrift koster latterligt lidt

Busgruppen Kyndby Huse har foreslået en omlægning af 315, fra Dalby køres over Over Dråby Strand og af Hyldestien til Frederikssund.

Kommunen har oplyst, at det vil kræve en ekstra bus. Det passer ikke, hvis vi dropper de faste minuttal. Lige nu koster 317, skolebus og Indkøbsruten over 2 milioner.

Har kommunen undersøgt hvad en privat aktør, ville tage for at køre det hele. Kunne Dalby Huse få mere bus for de samme penge.

Plustur et godt alternativ til flex tur grundet pris. MEN du kan ikke køre til Frederikssund station. Plustur bestilles og køre til/fra et trafik knudepunkt, med flere busser. Herfra tages den gule bus videre.

Hvad er prisen for kommunen for den nye plustur. Er der tale om den samme pris.

Under alle omstændigheder er der rigelig at tage af, for at lave en ny og gennemtænkt forbindese for alle på Hornsherred. Uden det behøver at koste.