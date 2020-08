Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vinge truer Frederikssunds drikkevand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vinge truer Frederikssunds drikkevand

Debat Lokalavisen Frederikssund - 30. august 2020 kl. 08:11 Af Lars Becker-Larsen, Skenkelsøvej 21, 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Visionen for Frederikssunds nye by Vinge har været et særligt grønt og bæredygtigt byggeri. Men i virkeligheden vil den nye by indebære en alvorlig risiko for Frederikssunds i forvejen truede drikkevandsforsyning. Man vil bebygge områder, som er særligt sårbare for nedsivning af pesticider til grundvandet.

Området ved Vinge er indvindingsopland til Marbæk Vandværk, hvorfra Frederikssund henter en væsentlig del af sit drikkevand. Der er fornylig konstateret rester af sprøjtegifte såsom DMS og tidligere BAM fra dette vandværk. Geologisk seniorrådgiver Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening har et indgående kendskab til grundvandsforholdene under Vinge, som han betegner som 'generelt yderst sårbart overfor pesticider'.

Geologiske undersøgelser fra GEUS viser at bebyggede områder udgør et stort problem mht. nedsivning af pesticider. Når der sprøjtes på befæstede arealer med fx flisebelægning sker der en direkte nedsivning til grundvandet i modsætning til de dyrkede arealer, hvor nedbrydningen af pesticider starter allerede i de øverste biologiske lag. Så selvom private borgere kun anvender omkring 1% af alle sprøjtegifte, kan der i flere boringer ved byområder konstateres pesticidrester i meget høje koncentrationer. Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening også for et forbud mod at private må anvende sprøjtegifte.

Der er god grund til at Frederikssund Kommune passer på sit grundvand, idet man allerede i dag har problemer med pesticidholdigt drikkevand. I 2019 kom det frem at vandselskabet Novafos havde søgt om dispensation til at levere drikkevand, som overskrider grænseværdien for sprøjtegifte. Efterfølgende holdt Danmarks Naturfredningsforening/Frederikssund og geologisk seniorrådgiver Walter Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening, et møde med kommunen. I en 8 punkts plan opfordres kommunen til at sikre rent drikkevand og herunder at tage 'initiativ til at forbyde udlæg af nye arealer, som kan medføre fare for forurening af grundvandet'.

Det lader ikke til at Frederikssund Kommune tager sit drikkevandsproblem videre seriøst. I Vinge lægges der fortsat op til at bebygge områder, hvor der måske snarere burde laves skovrejsning for at sikre rent drikkevand. Som bekendt mistænkes pesticider for en lang række alvorlige sundhedstrusler: kræft, forringet sædkvalitet/ufrivillig barnløshed samt hjerneskader på fostre, der kan medføre ADHD og forsinket udvikling. Frederikssund Kommune spiller hasard med fremtidige generationers sundhed, når den ikke tager denne trussel dybt alvorligt.