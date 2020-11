DEBAT Vil man ikke have dynamik i Vinge Nord?

Når en grund bliver solgt til spotpris må man gå ud fra at denne pris også kunne gælde et andet sted i nærheden. Arealet til Fællesmagasinet i Vinge, (den enorme betonklods til opbevaring af dele af vor kulturarv) blev solgt for en særdeles gunstig pris, markant under markedsværdien for byggegrunde i Vinge.

Nu opføres betonklodsen i et område der i første omgang var udlagt til almindeligt boligbyggeri. Magasinet burde retteligt være placeret i Vinge Nord som netop er reserveret til erhverv.