DEBAT: Vi passer på fritidslivet i denne svære tid

Debat Lokalavisen Frederikssund - 28. marts 2020 kl. 16:29 Af Anne Sofie Uhrskov, Byrådsmedlem (V)Formand for Folkeoplysningsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten halvdelen af alle borgere i Frederikssund kommune, er med i et af foreningslivets fællesskaber. Mange borgere nyder godt af at besøge vores biblioteker, museer, fritidsfaciliteter og kulturhuse. Vores fællesskaber er lukket ned grundet Covid-19, hvilket er et tab for den enkelte borger, idrætsudøver, spejder eller aftenskoledeltager. Vi mødes for at blive sundere og have det sjovt i hinandens selskab.

Nedlukningen kan gå hen og blive et stort økonomisk tab for den enkelte forening, derfor skal der løbende kigges på løsninger der kan hjælpe dem godt igennem til gavn for os alle.

Aftenskolerne får udbetalt kommunalt tilskud i regi af Folkeoplysningsudvalget. Tilskuddet til deres aktiviteter udbetales altid i 2 rater. Det er muligt for os i Folkeoplysningsudvalget uden politisk behandling at fremskynde udbetalingen af den allerede bevilligede 2 rate. Udbetalingen vil finde sted hurtigst muligt for at sikre at vores aftenskoler kommer godt igennem krisen og fortsat kan være et tilbud til kommunens borgere i alle aldre.

Jeg er sikker på at vores fællesskaber vil sejre, og når Danmark og vi alle sammen igen vender tilbage til en normal hverdag, så får foreningslivet en vigtig rolle, i forhold til at samle os i fællesskaberne igen - Derfor skal vi sørge for at hjælpe i denne svære tid.