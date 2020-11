Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi gider ikke vente på den grønne omstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi gider ikke vente på den grønne omstilling

Debat Lokalavisen Frederikssund - 09. november 2020 kl. 13:27 Af Bent Mariager,Engdraget 12, 3600 FrederikssundFrederikssund Grønne Nabofællesskaber, Grønne Nabofælleskaber i Danmark og Omstilling Nu Kontakt redaktionen

Mange af os helt almindelige danskere oplever, at det går alt for langsomt med den grønne omstilling. Politikerne mangler ambitioner og handlekraft. Men vi behøver ikke vente på dem.

Vi kan som borgere og forbrugere nemlig gøre så meget selv. Og med bevægelsen Grønne Nabofællesskaber er bølgen allerede i gang. Grønne Nabofællesskaber har på få måneder opnået massiv interesse fra familier og borgere, der har meldt sig for at medvirke til et mere bæredygtigt samfund. Lige nu er der allerede 32 Grønne Nabofællesskaber med over 1100 medlemmer i alt. Vi er fordelt på hele 25 kommuner i Danmark, og vores ambition er at få alle kommuner med hvis folk er interesseret. Vi håber, at jer der læser dette, bliver de næste til at være med. Ideerne er nemlig mange og spænder vidt fra vilde haver, mere deleøkonomi, fællesspisning og socialt fælleskab. Her i Lokalavisen Frederikssund's område har vi tre Grønne Nabofællesskaber, Frederikssund Grønne Nabofællesskaber (152 medlemmer) som dække hele Frederikssund kommune, lokalt med Kyndby Huse Grønne Nabofællesskaber (13 medlemmer), samt Ølsted Grønne Nabofællesskaber (15 medlemmer).

Grupperne Ølsted, Kyndby Huse og Frederikssund Grønne Nabofællesskaber har til formål at skabe lokalt netværk for omstillingsinteresserede familier. Vi ønsker at hjælpe folk til at finde grønne ligesindede i Ølsted, Kyndby Huse og hele Frederikssund og få endnu flere bæredygtige aktiviteter ud i lokalsamfundet.

Vi ved, at det er nemmere at leve bæredygtigt, når man er en del af et grønt fællesskab, og med Grønne Nabofællesskaber gør vi det muligt for alle at indgå i et grønt fællesskab. Det handler om at inspirere andre og blive inspireret af andre til gode grønne løsninger.

Tiltagene er inspirerende, de er gode for klimaet og biodiversiteten. Og så er det også besparende for pengepungen med reparation eller deleøkonomiske initiativer. Politikerne nøler måske nok, men det behøver vi ikke gøre. Og det er en vidunderlig frihed at kunne handle og gøre en forskel. Vi kan selv. Sammen står vi stærkere, og sammen kan vi skabe en ændring Lige nu! Lige her!

Vores initiativer får opmærksomhed i pressen og er med til at lægge pres på politikerne lokalt og i sidste ende nå ind på Christiansborg. Grønne Nabofællesskaber er en bevægelse under Omstilling Nu.

Hos Omstilling Nu arbejder vi aktivt for at skabe et bæredygtig samfund.