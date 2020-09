DEBAT: Venstre vil forringe velfærden

Skal vi have et sønderbombet serviceniveau i Frederikssund?

Handlingskataloget med besparelsesforslag på 43. mio. kr. er i høring. I det er der lagt op til at der skal spares 19 mio. kr. på servicen i Frederikssund Kommune næste år- stigende til 50 mio. kr. i 2024. Men, det er ikke nok for Hans Andersen, V, han vil spare yderligere 20mio. kr. næste år- og hvert år de kommende 10 år, i alt 200 mio.på den kommunale service, det vil sige børneområdet, skoleområdet eller på plejehjemmene.

Først udsender Borgmesterens hans eget besparelseskatalog med besparelser op til 43 mio. kr. i offentlig høring. Og nu vil Hans Andersen V, spare 200. mio. kr. mere på servicen for at få penge til investeringer.

Vi har ikke noget højt serviceniveau i Frederikssund- tværtimod, men ikke desto mindre er det vigtigere for Hans Andersen, V, at få bygget nogle trofæer.

Hans Andersen mener åbenbart at vi kan passe godt på de ældre og tiltrække børnefamilier, med et besparelsesbudget, hvor elevantallet i klasserne øges, laver flere lukkedage, indlemmer eleverne i den almindelige normering, øger brugerbetalingerne, lukker plejehjem og laver lange ventelister for dem der har behov for en plejehjemsplads.

Jeg tror, at det er vigtigt for tilflyttede at vores børn, skoler og ældreindsats ligger på et serviceniveau vi kan være bekendt- og ikke et sønderbombet niveau, hvor der er sparet yderligere 20 mio. kr. hvert år