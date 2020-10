Carsten Cederhom er bange for, at scenariet forud for det seneste kommunalvalg er ved at gentage sig.

DEBAT: Valgbudget 2.0

Debat Lokalavisen Frederikssund - 02. oktober 2020 kl. 11:13 Af Carsten Cederholm, Bennediktevej 2, Slangerup, fhv. byrådsmedlem (S) Kontakt redaktionen

I det kommende budget for Frederikssund Kommune, investeres 1,2 milliarder kroner. Byrådets medlemmer kan ikke for armene ned, for næsten alle har fået noget med i budgettet.

Det er jo alt sammen meget fint, men det er værd også at stille spørgsmålet: Hvorfor skal vi spare voldsomt i tre år, for så at fyre et milliardbeløb af lige inden kommunalvalget?

For fire år siden gik der også valgbudget i den; det i en sådan grad, at det endte med, at Socialdemokratiet sprang fra. Den gang valgte flertallet, at budgettere med penge fra grundsalg i Vinge, hvor grundene endnu ikke var solgt.

Det er en væsentlig årsag til, at det gik så galt i forhold til Vingeprojektet og at det var nødvendigt med den efterfølgende katastrofeopbremsning, kun få dage efter valget.

Det har kostet mange penge; penge vi som skatteborgere ikke har fået noget for. Det er svært ikke at være begejstret over det nuværende budget, men var det ikke fornuftigere, med en stille og stabil udvikling, med løbende investeringer, når der er penge til det?