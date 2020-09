DEBAT: Urimelige forhold i den nye svømmehal

I sidste uge fortalte Herdis Scheelke om de problematiske adgangsforhold til den nye svømmehal, og derfor føler jeg også trang til at beklage byggeriet.

På grund af osteoporose er min ryg faldet sammen, og det betyder, at jeg nu kun måler 145 centimeter, så derfor kan jeg ikke benytte den nye, flotte svømmehal.

Det er meget vigtigt for mig, at jeg stadigvæk kan træne, så min ryg ikke bliver yderligere dårlig, men jeg må altså tage til Slangerup svømmehal, hvor vanddybden er 1,20 m.

Jeg forstår ikke, hvorfor man har valgt at bygge svømmehallen med en dybde, der betyder, at jeg ikke kan få glæde af hallen, og der må vel også være en del børn og små mennesker, som også er afskåret fra varmtvandstræningen?

til store atletikmesterskaber, hvor vi var ledere af det danske landshold (atleter i alderen fra 30 år), og jeg havde derfor tit mulighed for at snorkle i varmt vand. Jeg har stadigvæk mit snorkeludstyr, som jeg sidst brugte ude på Great Barrier Reef i Australien, men jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle benytte det igen, hvis jeg ville nyde varmtvandsbassinet i Frederikssunds nye svømmehal!