DEBAT: Urimelige adgangsforhold til den nye svømmehal

Men ak. jeg har utroligt vanskeligt ved at komme op på "bjerget". Parkeringspladsen ligger for foden af "bjerget", og der går en stejl sti op til vidunderet.

Forrig mandag forsøgte jeg mig som bjergbestiger med mine 2 stokke, kom frem på stien til den første runding inden det blev stejlere., så kunne jeg ikke mere, min fysik gav op, pustende og svedig, måtte jeg erkende nederlaget. ned igen. ringede op til bjerget. En venlig mand sagde, at hvis jeg ikke har handicapskilt, måtte han ikke lukke bommen op for mig. (strenge ordrer) Spurgte om jeg ikke kendte nogen med skilt, jeg kunne spørge. Hvem? eller sætte mig ned og vente til nogen med skilt kom forbi? Det blæste meget over bakken og jeg måtte køre hjem igen. Jeg var meget ked af det. næste dag, tirsdag, nyt forsøg.