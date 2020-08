Send til din ven. X Artiklen: DEBAT Trist udmelding Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Lokalavisen Frederikssund - 25. august 2020 kl. 10:42 Af Maibritt Møller Nielsen, spidskandidat for Nye Borgerlige i FrederikssundKommune

Det undrer mig at formand for Velfærdsudvalget i Frederikssund kommune Inge Messerschmidt udtaler, at grundet mange af Frederikssunds borgere har valgt Friplejehjemmet på Lærkevej frem for et kommunalt plejehjem, så er budgettet i kommunen sprunget med et merforbrug på 19,6 mio. kr. I år.

Friplejehjemmet Lærkevej åbnede den 1.juni 2019 i Frederikssund. Plejehjemmet har i alt 72 lejligheder, hvor af de ca. 60 lige nu er beboede. Heraf er ca. 40 af beboerne, fra Frederikssund kommune.

Det er kommunen selv der sætter taksten for plejehjemspladserne på Lærkevej, og det er det beløb, der reelt betales for hver enkelt af de borgere, der ønsker at flyttet til friplejehjemmet.

Og prisen pr. borger er, mig bekendt, præcis den samme som det koster på et af kommunens egne plejehjem. Og ovenikøbet, så sparer kommunen penge på driftsbudgettet og der er reelt først en udgift i det øjeblik, en borger ønsker at flytte ind på Lærkevej.

Det er så dejligt at Frederikssunds borger har denne valgfrihed som Lærkevej giver og der kan være flere årsager til at kommunens budget er overskredet. Da friplejehjemmet på Lærkevej åbnede, kunne det måske tænkes, at der kom et naturligt merforbrug på budgettet, evt. grundet der har være venteliste til plejehjemspladser i kommunen. Eller måske har budgettet fra start af været sat alt for lavt, så det ikke har kunne holde.

Jeg synes det er virkelig trist med sådan en udmelding fra Inge Messerschmidt ,uden at der samtidig lægges flere fakta på bordet, så det vil være på sin plads med en nærmere uddybelse fra Udvalgsformanden om hvad der helt præcist er årsag til dette merforbrug, i respekt for både kommunens borgere samt Lærkevej.