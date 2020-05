Ifølge Niels Martin Viuff bliver høringssvar for ofte ignoreret.

DEBAT: Tomme ord om høringssvar

Debat Lokalavisen Frederikssund - 16. maj 2020 kl. 14:21 Af Niels Martin Viuff, Byrådsmedlem (C) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har på det seneste ytret, at deres høringssvar ikke bliver taget seriøst. Det er desværre ofte rigtigt. Mange beslutninger er taget for mange år siden, måske i tidligere byrådsperioder. Her er viljen til at ændre ikke ret stor. For mig at se er det ingen skam at ændre mening og tilpasse sig nutiden og det marked vi er i.

Der bliver ofte sagt, " vi har læst høringssvarene grundig igennem, hvert og et".

Hvad sker der herefter, ikke ret meget. Vinge er et godt eksempel, gamle planer kører fortsat videre, selv om markedet(borgerne) ønsker noget andet. Gamle planer bliver stemt hjem med et stort flertal. På sidste byrådsmøde blev det besluttet, at skal tage 35,5 mio. fra kommunekassen og at hæfte for en garanti på HELE kr. 281 mio. på trods af, at forvaltningen frarådede det og sagde, at risikoen er for høj.

Thorstedslund skulle aldrig have været lejligheder. Der burde have været bygget i max 8,5 højde og ca. 40 pæne parcelhuse. Det ville have været langt mere skånsomt overfor den flotte natur. Det var der desværre slet ikke lydhør for. Nu har vi så problemet.

Senest er det magasinbygningen, her kom der rigtig mange og gode høringssvar, også fra foreninger med stor bygningsmæssig viden. Der blev tydeligt gjort opmærksom på den indgriben i naturen, det vil være at opføre en 180x 15 m kæmpe klods uden vinduer og i samme kote som Snostrup kirketårn. Her ovenpå tekniske installationer.

Hvorfor ikke tage borgernes indsigelser højtideligt.

Jeg skiftede i hvert tilfælde mening og stemte nej til den bygning, den burde have haft en langt mere varieret facade og krav om glans eller endnu bedre, den bør ligge i den nordlige del af Vinge. Desværre var vi kun 3 byrødder, som stemte imod.