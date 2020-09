DEBAT: Symbolpolitik er spild af penge

Socialdemokraternes borgmesterkandidat, Tina Tving Stauning, har - ved siden af budgetforhandlingerne - stillet forslag om omgående at bruge ca. 100.000 kr. på arkæologiske undersøgelser på en Kulhuse cykelsti linjeføring.

Det lyder umiddelbart som en god ide, hvis man ikke kender baggrunden.

I Venstre ønsker vi cykelstien.

Lad mig slå det 100 pct fast.

Men det skal gøres ordentligt, og vi ønsker at samarbejde med et bredt flertal, som kan stå bag en samlet budgetaftale. Det er alle bedst tjent med.

Vi forventer at kunne indgå en budgetaftale inkl.aftale om cykelstien inden 1. oktober. Så lad os nu gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Så kan vi også gennemføre de samlede udgravninger på én gang.

Før stien er vedtaget i byrådet, vil det være ren symbolpolitik at igangsætte nogle få spredte arkæologiske gravearbejder, blot for at det skal se ud som om byggeriet er gået i gang.

Det er ikke seriøst, og det ønsker vi ikke at bruge borgernes penge på.

Den faglige baggrund er, at såfremt man begynder at grave til arkæologiske undersøgelser inden en vej eller en cykelsti er vedtaget, så kan man lovligt kun gøre det på “egen jord”, altså på jord der enten ejes af kommunen, ikke har nogen ejermand eller hvor der kan opnås aftale med lodsejeren.

Det er således først når arealerne til anlægget er eksproprieret, at man lovligt kan igangsætte gravning.

Hertil kommer at 100.000 kr. til arkæologi ikke rækker til andet end overfladiske undersøgelser nogle ganske få steder.

Det politiske motiverede forslag fra Tina Tving om igangsættelse af nogle få arkæologiske undersøgelser, før cykelstien er endeligt vedtaget, hører til i kategorien symbolpolitik.

Det ønsker vi ikke at medvirke til. I stedet bruger vi vores tid på seriøst samarbejde. Vi ønsker et bredt flertal, så cykelstien langt om længe kan gennemføres.