DEBAT: Svømmebad i Hornsherred

En mulighed var at lade ildsjæle opføre en svømmehal på privat basis, som det er set før i Hornsherred. Med god grund kaldes Hornsherred i folkemunde for The Wild West, for her tør man noget. Når en kommune skal ind over en beslutning, går der ofte politik, fordyrelser og forsinkelser i processen.

"Det er sørgeligt at se, at det bliver nedlagt. Vi havde det i 32 år, og alle børn fra Skibbys tre skoler gik til svømning der gennem 27 år. Vi havde regnet med, at det ville komme til at blomstre med et yngre par. Sådan skulle det ikke gå, og det er ærgerligt. Men vi har stadig fornøjelsen af at møde folk, der har været glade for at komme der."