DEBAT: Svar til Hans Andersen: Enig i behov for motorvej

Den socialdemokratiske regering har siddet halvandet år, og nu forventes det, at alle udfordringer er løst med et trylleslag.

Det klinger noget hult, når Hans Andersen (V) kritiserer Socialdemokratiet for nøl i forhold til Frederikssundsmotorvejen. Hans Andersens eget parti sad i regering i fire år uden, at der skete noget som helst på området.

Hans Andersen ved udmærket, at han og jeg er helt enige om behovet for en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen.

Der vil - som Hans Andersen ved - relativt snart blive indkaldt til forhandlinger om en ny infrastrukturplan for Danmark, som den man lavede i 2009.

Vores mål er en bred, tværpolitisk aftale, og her er det Hans og min opgave at sørge for, at Frederikssundmotorvejen er med i prioriteringen.