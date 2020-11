Foto: Rozbeh Zavari

DEBAT: Store huslejestigninger på friplejehjemmet Attendo

Debat Lokalavisen Frederikssund - 05. november 2020 kl. 11:30 Af Lissi Gyldendahl,Formand for Ældrerådet Frederikssund Kommune Kontakt redaktionen

Er der noget, jeg har misforstået? Jeg mener nemlig, at det private plejehjem Attendo mange gange har meldt ud, at det ikke er dyrere at bo hos dem, end på et af de kommunale plejehjem.

Jeg har, som formand for Ældrerådet fået en henvendelse, om jeg kan undersøge, om det kan være rigtigt, at Friplejehjemmet kan lave en huslejestigning, så kort tid efter indflytning.

Attendo har åbenbart udmeldt både huslejestigning på kr. 550. pr. måned og stigning af forbruget af og El vand, med i alt kr. 300 pr måned fra 1. februar 2021. Altså i alt kr. 850 kr. om måneden. Det er mange penge for en folkepensionist. Huslejen vil herefter stigningen bliver kr. 7.950 pr. måned, 7,4%, altså over 500 kr. dyrere på om måneden end det dyreste kommunale plejehjem. Beboerne kan få en del af huslejestigningen kompenseret i boligstøtten, som er forskellig fra person til person.

Jeg har ikke set brevet, men tror selvfølgelig på den person der har fortalt det.

Begrundelse for, at af forbrugsafgifterne stiger, er, at den nugældende opkrævning ikke dækker det forventelige årlige forbrug. Det kan jo undre, med en bygning der har fået en pris for at være miljøvenlig.

Begrundelse for huslejestigningen er, at den nuværende husleje er lavere end det lejedes værdi. Jeg er ikke sikker på, hvilken lovgivning man skal se i. I lovgivningen for plejehjem og Friplejehjem står der:

"Lejen i støttede friplejeboliger fastsættes ligesom i almene ældreboliger ud fra et balancelejeprincip. Dette indebærer, at den samlede leje for boligerne skal fastsættes således, at den giver friplejeboligleverandøren mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med boligernes drift, herunder henlæggelser og kapitaludgifter.

For friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, fastsættes lejen i stedet som en sammenligningsleje efter lejelovens § 47 a. Ved fastsættelse af lejen skal der ske en sammenligning med lejeniveauet i støttede ældre- og plejeboliger i kommunen. Ved sammenligningen skal der tages hensyn til boligernes beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand."

I Lejeloven står der, at huslejen ikke må stige de første to år.

Jeg er ikke jurist, så jeg ved ikke hvordan man skal tolke de to lovgivninger, men umiddelbart lyder det, som om der er noget at hente.

Jeg har selvfølgelig orienteret politikere i Velfærdsudvalget- og regner med at de vil se på sagen.