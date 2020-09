DEBAT: Stop besparelserne på skoleområdet

Som skolebestyrelse har vi bortset fra sidste år, hvor der blev vedtagen en anden tildelingsmodel til skolerne og afblæst en besparelse på specialområdet oplevet forringelser af vores folkeskole, på bekostning af elevernes faglighed, trivsel, til stor frustration for forældrene, men også for medarbejderne.

Vil man folkeskolen i Frederikssund? Vil man investere i fremtiden for folkeskolen, vil man tiltrække familier til hele kommunen. Kan man tiltrække nye beboere også til Vinge med fortsatte besparelser på skoleområdet? Hertil er vores svar et KLART NEJ.

Som forældre tænker vi på vores børns fremtid og muligheder. Det er derfor også vigtigt, at vi har lige muligheder i kommunen, uanset hvor vi bor. Det fik vi med byrådets hjælp rettet op på sidste år. TAK for dette. Det var meget værdsat.

Og hvad sker der så nu!!!!!! Man ønsker at klasseoptimere, så man stopper klasserne til med 26 til 28 elever. Dette gøres ifølge budgetoplægget bedst ved at lægge Fjordlandsskolen og Jægerspris skole sammen. Det er der det har den største økonomiske besparelse.

Politikkerne hævder, at vi har jo mange små klasser på skolerne i Herredet, at det er svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere, og at det ikke er godt for fagligheden. Hvor er evidensen for dette?