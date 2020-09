i stedet for store solcelleparker på landsbrugsjord, kunne man i stedet gøre brug af flere mindre anlæg på tagflader, mener Frederikssund Kilimaforening. Her ved Klub Mix i Frederikssund. Foto: Bjørn Tving Stauning

DEBAT: Solceller ved Dalby Huse udtryk for manglende indsats

Af Hanne Døcker, kons. fmd. ,Frederikssund Klimaforening

Frederikssund Klimaforening støtter bestræbelserne på at opføre en solcellepark på 170 hektar ved Dalby Huse.

Vi gør det bestemt ikke ud fra et ønske om at forringe områdets herlighedsværdi eller de 36 parcellers salgspris. Men vi opfatter klimasituationen som så alarmerende, at vi må handle på alle niveauer - også når det gør ondt at miste natur, og også når det rammer tilfældige mennesker. Skovbrande i USA, en rekordstor afsmeltning fra polerne, ekstraordinært høje temperaturer i Sibirien og Canada - og en videnskabelig fremskrivning af, at 1.5 mia. mennesker i dette århundrede mister hjem og eksistensgrundlag, hvis vi ikke på rekordtid iværksætter omfattende foranstaltninger.

Mange lever med en forestilling om Danmark som et foregangsland, men vi også er et af de lande i verden, der udleder mest CO2 pr. indbygger. Tilmed er Frederikssund en af de kommuner med færrest vedvarende energianlæg.

Derfor er det både med sorg og forbitrelse, at vi føler os tvunget til at sige ja til en privat drevet solcellepark på god landbrugsjord - et område, som kræver dispensationer fra både kystnærhedszone og kommunalplan. Men der er brug for strøm, meget strøm, hvis vores efterkommere skal have en minimal chance for at skabe en tålelig tilværelse. Og det haster.

Samtidig er der i tusindvis af velegnede tage og lodrette facader i kommunen, hvor solceller kunne udnytte den gratis indstråling fra solen. Men vores politikere på Christiansborg har ikke for alvor ment, at vedvarende energi er et emne, de behøver at forholde sig til - selv om man i over tyve år har vidst, at enhver udsættelse vil fordyre den nødvendige grønne omstilling.

Lovgivningen indenfor solcelledrift har været en farce, hvor skiftende regeringer i praksis har gjort alt for at besværliggøre, at denne energiform vinder indpas. Man oplever solcelledrift som en trussel mod indtægter fra el-afgifter. Derfor er energiproduktion fra solceller nu i hænderne på investorer, som med loven i ryggen satser på kæmpestore solcelleparker. Det betyder inddragelse af landbrugsjord og smuk natur. Taberne er ikke kun de 36 parceller ved Dalby Huse - men hele næste generation, som må acceptere, at politikerne ikke i tide har kunnet prioritere deres fremtid.

Klimaforeningen ønsker naturligvis, at solceller udbredes i hele kommunen. Det er en lille, men effektiv og støjsvag energikilde med en levetid på op mod 40 år. Et panel er kun 3-4 år om at producere den mængde energi, der er gået til udvinding, produktion og transport af panelet. En opsætning på erhvervsejendomme og i boligblokke ville give et mærkbart og rentabelt tilskud til det lokale energiforbrug. Selv forholdsvis beskedne anlæg på parcelhuse vil nytte - og i øvrigt være tjent hjem indenfor 10-12 år.

Vi kan ikke sidde klimaforandringerne overhørig - specielt ikke når vi har teknologier, der kan imødegå katastroferne. Men vi kan opfordre lokalpolitikerne til at tage problematikken op på landsplan. Der findes 97 andre kommuner, der står med præcis den samme problematik, hvor de under store folkelige protester må inddrage værdifuld landbrugsjord eller unik natur i stedet for at satse på mange mindre anlæg, der ikke er indgribende overfor store naturarealer.

Indtil det sker, må vi desværre acceptere at støtte et projekt med inddragelse af 170 hektar god landbrugsjord ved Dalby Huse.