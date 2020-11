Send til din ven. X Artiklen: DEBAT Risiko for trafikregulerende restriktioner på Kronprins Frederiks Bro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Lokalavisen Frederikssund - 03. november 2020 kl. 14:33 Af Tage S. Rasmussen, Ingridvej 13, Slangerup Mette A. Harder, Bakkekammen 185, Frederikssund Preben Kozuch, Kignæsbakken 32, Jægerspris Fjordlandslisten Kontakt redaktionen

I forbindelse med den intensive markedsføring, som bestyrelsesformanden for Fjordforbindelsen Leif Tullberg har turneret med i kommunens Facebook grupper, har Fjordlandslisten flere gange spurgt hvad der sker, når/hvis de økonomiske prognoser og forudsætninger brister.

I en betalingsartikel i Ingeniøren tilkendegiver Tullberg nu, at såfremt tilbagebetalingstiden ikke kan overholdes, så er der ikke alene lovhjemmel til at indføre trafikregulerende begrænsninger på Kronprins Frederiks Bro (KFB), men faktisk en forpligtigelse til at gøre det. Sidstnævnte har Vejdirektoratet (VD) dog dementeret.

Fjordlandslistens holdning er klar.

Der skal arbejdes på at fjerne betalingen på Kronprinsesse Marys Bro (KMB) til gavn for alle i kommunen, så borgerne kan få optimal nytte af den nye bro, og de fulde samfundsøkonomiske fordele kan realiseres.

Indføring af trafikregulerende begrænsninger på KFB, med det formål at gøre livet så surt for bilisterne og pendlerne i kommunen, så de modvilligt "tvinges" til at bruge betalingsbroen er fuldstændig uacceptabelt, uanstændigt og tegn på manglende respekt for borgerne i kommunen.

Fjordlandslisten er overbeviste om, at Tullberg og VD overvurderer trafikprognoserne og betalingsvilligheden samt undervurderer modstanden mod betalingen, der for mange er af principiel karakter. Ifølge avisen Ingeniøren er der flere trafikforskere, der mener, at risikoen for manglende indfrielse af prognoserne er stor. Der er derfor risiko for, at der vil blive indført trafikregulerende restriktioner på KFB måske allerede i den kommende valgperiode. Det vil i givet fald være noget, der skal aftales mellem Staten, politiet og kommunen.

Borgerne har krav på at vide hvad partierne vil, når/hvis denne situation opstår.

Fjordlandslisten opfordrer hermed alle byrådsmedlemmer til at melde klart ud omkring dette spørgsmål inden kommunalvalg 2021.

Det er specielt interessant at få en tilbagemelding fra byrådets 2 repræsentanter i bestyrelsen John Schmidt Andersen og Tina Tving Stauning. Er det mon en enig bestyrelse, der bakker op om formandens udtalelser, og vil de støtte indførsel af trafikregulerende foranstaltninger på KFB for at "hjælpe" bilisterne på vej?