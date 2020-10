Jørgen Bech, V.

DEBAT: Rigtig ærgerlig ventetid

Debat Lokalavisen Frederikssund - 16. oktober 2020 kl. 10:57 Af Jørgen Bech,Formand for Plan- og Miljøudvalget (V), Kontakt redaktionen

debat Der er historisk stor efterspørgsel efter at bo i vores skønne kommune. Efterspørgslen skaber stort pres på lokalplanlægning og byggesagsbehandling. Her er vi desværre ikke kunne følge med. Det er rigtig ærgerligt for de mange, der gerne vil bygge. Det skaber hos dem en forståelig bekymring både ifht. finansiering, køb og salg.

Mogens Rasmussen skrev i Lokalavisen om de problemer, det skaber. Et par andre har også henvendt sig til mig om det samme. Jeg føler 100 pct med de ramte. Det er super ærgerligt, at sagsbehandlingstiden er gledet i den helt forkerte retning.

Der er derfor allerede taget aktion inden for området for at nedbringe ventetiden. Politisk ønsker vi i Venstre også at prioritere flere ressourcer indtil sagspuklen er nedbragt.

Den ærgerlige situation skyldes en kombination af manglende ressourcer og stærkt stigende interesse for at bygge. Det sidste er i sig selv glædeligt, men så endnu mere ærgerligt, når kommunen ikke kan følge med. Udfordringen er primært, at det over hele landet er vanskeligt at rekruttere veluddannede sagsbehandlere på området.

Jeg forventer, at de igangsatte initiativer vil nedbringe sagsbehandlingstiden, og følger naturligvis situationens udvikling.

Rigtig mange vil bo i vores skønne kommune. Tæt på fjordene, naturen og samtidig tæt på hovedstaden. Politisk bør vi prioritere boligudvikling, for at skabe rummelighed til flere borgere, idet det kræver flere boliger for at flere kan bo i kommunen.

I 2014 vendte befolkningsnedgangen. Indbyggertallet er siden vokset med ca. 1.200 indbyggere til i dag 45.228. Fra mig et kæmpestort velkommen. Jo flere vi er, jo bedre velfærd til os alle.

Det er en fantastisk udvikling, der bringer mere liv og aktivitet til byerne, til foreninger, til arbejdspladser, fritid og kultur, børn i børnehusene osv. osv. Venstres ambition er at støtte den udvikling.