Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Problemer med private plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Problemer med private plejehjem

Debat Lokalavisen Frederikssund - 06. november 2020 kl. 10:13 Af Carsten Cederholm, Bennediktevej 2, Slangerup Kontakt redaktionen

debat Det private plejehjem Attendo har tilsyneladende, med kort varsel, valgt at sætte priserne op.

Endnu et symptom på, at private plejehjem ikke er til hverken de ældres eller skatteydernes fordel, som reglerne er nu.

Et af problemerne med private plejehjem er, at de har en konkurrencefordel frem for offentlige plejehjem. Private plejehjem kan f.eks. få lov til at tilbyde beboerne tilkøbsydelser som hovedrengøring, tøjreparation, ledsagelse og pasning af kæledyr; det må offentlige plejehjem ikke.

Går det godt for et privat plejehjem tager investorerne gevinsten; går plejehjemmet fallit, må det offentlige, og dermed skatteyderne, betale for, at de ældre ikke ender på gaden.

De private plejehjems udfordringsret gør samtidigt, at kommunen ikke kan vide, hvor mange pladser det er nødvendigt at have til rådighed. En privat udbyder kan, med kort varsel, tage mange af beboerne, så det offentlige pludselig står med mange tommer pladser.

Derfor er man ofte nødt til at have en dyr overkapacitet eller acceptere lange ventelister.

Med Attendo huslejestigning har et privat plejehjem endnu en gang vist, at de private plejehjem, med den lovgivning der er på området, ikke er til fordel for hverken de ældre eller skatteborgerne.