DEBAT: Plejepersonale råber om hjælp.

Første konsekvens kommer til at betyde at hus B skal lukkes ned – dette kommer til at berøre alle personaler i hus B, beboerne og deres pårørende.

Personalet i hus B, på Omsorgscenter Pedershave, blev Tors. d.3/9-20 informeret om konsekvensen af det nye budget for Fr-sund kommune 2020-2021.

Personalet vil blive tilbudt andre stillinger i Fr-sund kommune – HVIS der vel og mærke ER nogle ledige stillinger, de kære beboere ender ud i en tvangsflytning…

Fr-sund kommunes visioner og værdier lyder bl.a. på: Et værdigt liv og Mennesket icentrum… hvordan stemmer det overens med, at der endnu en gang skal spares på ældreområdet, hvor en af konsekvenserne vil blive at op mod 19 beboere skal ud i en tvangsflytning?

Der kan også hærskes tvivl om, hvor meget fr-sund kommune kan spare på denne umenneskelige handling, da det er fr-sund kommune som vil komme til at betale samtlige omkostninger, i forbindelse med tvangsflytning af hver enkelt beboer.

Det kan desværre også tilføjes, at flere af de beboere som bor i hus B, vil ikke være i stand til at overleve en tvangsflytning, grundet deres sygdom.. hvordan kan man som politiker se sig selv i øjnene og behandle andre mennesker på denne måde?

Hvor er værdigheden henne???

Hus B er en yderst velfungerende afd., som rummer mødestabile og yderst kompetente personaler. Alt lige fra Demenskoordinatorer, Tillidsrepræsentant, Områdeleder, Praktikvejledere, fagligt stærke SSA’r og fantastisk dygtige ssh’r.

Hvordan kan man som politiker sidde udefra og udpege en afd. og en personalegruppe, som skal rammes af denne besparelse? Politikerne gør det, uden at kende til virkeligheden i afd. Og uden at kende til kompetenceniveau i personalestaben og målsætningen i samråd med beboerne, samt pårørende, kendes heller ikke.

Personale i hus B stiller sig undrende overfor, at fr-sund kommune vælger at tilgodese et friplejehjem på Lærkevej, som flere gange har været i mediernes søgelys og ligeledes tæt på konkurs og med stor personaleflugt.

Dertil kan også tilføjes anmærkninger fra embedslægerne gange flere. Og på nuværende tidspunkt, afgiver Pedershave flere ressourcer, som skal samle stumperne op, så Lærkevej fortsat kan fremstå prestigefyldt.

Personalet i hus B slutter af med en bøn, om at vores arbejdsplads kan bevares og vores beboere kan forblive i hus B, som er deres hjem og hvor de får deres tryghed og omsorg i hverdagen, fra personale, som de kender.