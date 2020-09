Man skal drikke mere end 1100 ltr vand pr kg legemsvægt, for at det teoretisk skulle påvirke dig, lyder det i dette læserbrev.

DEBAT: Pesticider i grundvandet i Frederikssund Kommune

Debat Lokalavisen Frederikssund - 19. september 2020 kl. 09:15 Af Ivan Brendstrup, Lodshaven 11B 1.tv 3600 Frederikssund

Svar til Espen Bidstrup og John Schmidt Andersen.

Det er rigtigt, at der er fundet restkoncentrationer af et nedbrydningsprodukt fra et gammelt pesticid i 1 vandværk i kommunen. Koncentrationen er overskredet i forhold til lovgivningen, men den er ikke på nogen måde giftig for mennesker eller dyr. Årsagen til det er:

Man har sat grænseværdien i grundvand ekstremt lavt, fordi vi ikke ønsker fremmedstoffer i vores grundvand, det har intet med giftighed at gøre. Hvis det havde været et produkt anvendt til spiselige afgrøder, ville det lovlige indhold være væsentligt større, men vi har i Danmark besluttet, at vi ikke vil have pesticider eller deres nedbrydningsprodukter i vores grundvand - fair nok.

Det givne nedbrydningsprodukt fra et pesticid blev primært brugt til inprenering af træ mod råd, og det er sikkert herfra miseren er opstået på vores vandværk.

Landbrugs- eller gartnerimæssigt har det stort set ikke været brugt i vores område. Jeg kender kun 1 som har brugt det, og det var i HornsHerred i midt 80'erne.

DMS er et nedbrydningsprodukt fra Eupareen et svampemiddel. Den højeste koncentration, som er fundet af dette nedbrydningsprodukt er 8 mygram/ltr vand (0,000000008 g/ ltr vand). I registrering af produktet var den mængde, som ingen effekt havde på testdyrene 3,459 mg/kg legemsvægt. Altså skal man drikke mere end 1100 ltr vand pr kg legemsvægt, for at det teoretisk skulle påvirke dig. Så det er ikke giftighed, som er problemet, det er det, at vi ikke vil have det i vandet. Bare drik vandet, det er sundt og godt.

Du behøver med andre ord ikke at være nervøs for dit helbred, på grund af det fundne, og nyere produkter har langt mere restriktive krav, og hvis de ikke ligefrem pumpes ned i boringen, ender de aldrig i vores grundvand.

Alles sundhed bør stå højt på alle lister - hvem ønsker at være syg? Det er mange år siden, at plantebeskyttelsesmidler (Pesticider) var decideret sundhedsskadelige og udgjorde en risiko for sundheden. I dag er de nye midler udviklet og testet, så der er større miljømæssige og sundhedsmæssige krav til et pesticid end der er til medicin.