DEBAT: Nye rammer og bedre indhold i de politisk oversete klubtilbud

Den politiske ørkenvandring synes heldigvis nu at være ovre.

Både fordi Ole Frimann Hansen fra SF vedblivende presser på for at få debatten om hvad det er for en klub vi skal kunne tilbyde alle unge fra 4. klasse og til de overgår til ungdomsuddannelse, og tak for det, Ole.

Men også fordi årelang laden stå til har nødvendiggjort, at der straks tages fat i at bygge mindst én ny klub som erstatning for den udtjente Klub Mix.

Men den bygningsmæssigt brændende platform giver anledning til også at se på indholdet af klubtilbuddet.

Har vi egentlig det klubtilbud de unge ønsker?

Medlemstallene fortæller mig, at det har vi ikke. Så hvad tænker unge selv de har lyst til at være en del af i deres fritid, og hvordan kunne klubtilbuddet supplere alt det andet spændende der foregår i idræts- og kulturlivet?

Kunne nye specialiserede klubformer styrke kvaliteten og det tværgående samarbejde?

Skal klubtilbuddet nødvendigvis ligge tæt på de enkelte skoler, eller kan de med fordel tænkes på tværs og i sammenhæng med andre byfunktioner? Hvordan får vi flere velfungerende unge til at vælge klubtilbuddet til, så de knap så velfungerende får en anden normalitet at spejle sig i?

Hvordan sikrer vi, at de unge, der vælger klubben fra til fordel for lidt usunde fritidsinteresser uden voksenopsyn, får kontakt til gadeteam og SSP?

Vi skylder os selv at tage os tid til en proces, der giver politikerne mulighed for, i samarbejde med de unge selv, forældre og medarbejderne, at sætte en tydelig retning for målet med det at have et klubtilbud.

Selv kunne jeg ønske mig, at vi lavede tværgående, tematiserede klubtilbud, der på baggrund af de unges egne interesser kunne tiltrække unge på tværs af alder og skoledistrikter.

Man kunne bygge en dyreklub (der rent faktisk har plads til dyr) på bakketoppen ved Stenhøjgård. En klub med fokus på krop, sundhed og bevægelse i Idrætsbyen. En ”designklub” i den gamle svømmehal, der kunne bruge det nye MakerSpace på Campus til at arbejde med innovation, hoveder og håndværk.

Og indtil hele diskussionen er taget og de nye klubber bygget, skal vi skabe spændende midlertidige rammer for de unge, der i dag holder til i Klub Mix. Så der er nok at tage fat på.

Jeg ved, at de radikale bakker op om og deler de ambitioner SF og de konservative gør sig på klubområdet.

Jeg håber, at de øvrige partier vil være med til at prioritere gode rammer om vores unges fritidsliv i budget 2021.