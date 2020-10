Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Mobilitet og klimavenlige løsninger kan gå hånd i hånd - også i Nordsjælland!

Debat Lokalavisen Frederikssund - 01. oktober 2020 kl. 09:42 Af Hans Kristian Skibby, MF, Erhvervs- & Transport ordfører for Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen

Ret beset er Nordsjælland klar til den grønne omstilling - ikke mindst når det gælder Frederikssundmotorvejens færdiggørelse og Hillerødmotorvejens forlængelse. Anlægsloven for hele Frederikssundmotorvejen er vedtaget, og den overordnede linjeføring af den samlede strækning ligger fast.

Men finansieringen afventer en politisk afklaring som den nuværende Socialdemokratiske regering desværre har udskudt forhandlingerne om. I 2019 var DF ellers med til at sikre en opdateret VVM undersøgelse, som i mellemtiden var blevet forældet. Nu kan vi så bruge ventetiden på at vente!

Mere end 80 % af al transport i Danmark foregår på vej, og også i Nordsjælland er bilen et altoverskyggende transportmiddel selv med forbedrede muligheder for kollektiv transport, som kan medvirke til nedsat trængsel og hurtigere grøn omstilling. Vi kan netop med forbedret infrastruktur stoppe de lange køer og højne mobiliteten. Det er med al respekt til gavn og glæde for alle!

Det er afgørende, at motorvejstransport ad åre overgår til ikke fossile brændstoffer - vel at mærke på en måde, der er fair over for ejerne af de nuværende benzin- og dieselbiler. Derudover skal vi i fremtiden tænke grønt, når infrastrukturprojekter anlægges. Lad mig give et par eksempler: Både Frederikssundmotorvejen og Hillerødmotorvejen kan tænkes sammen med prioriterede busbaner, og med busbetjening, der indeholder super-stoppesteder på udvalgte ramper, der placeres og udformes med kombinerede samkørsels- og pendler p-pladser og naturligvis ladestandere til el-biler.

Det skal udmønte sig i en egentlig politisk aftale. Det er indlysende, at den aktuelle situation yderligere forstærker behovet for en bindende aftale. Investeringer i infrastruktur kan både stabilisere og stimulere økonomien. På den korte bane vil investeringerne stabilisere beskæftigelsen i anlægsbranchen og holde hånden under dele af dansk økonomi. På den lidt længere bane vil investeringerne resultere i en styrket infrastruktur og dermed i en styrket sammenhængskraft i Danmark som helhed.

For selvom Danmark har været nede i gear i år, vil trafikken være stigende. Fokus bør være rettet mod at skabe mest mulig mobilitet og mindske trængslen. Derfor forstår vi i DF ikke at regeringen nu efter 16 måneder ved magten, stadigvæk holder forhandlingerne ud i strakt arm. Lad os dog komme i gang med forhandlingerne!