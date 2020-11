Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Lukning af bostedet Nordmandshusene Skibby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Lukning af bostedet Nordmandshusene Skibby

Debat Lokalavisen Frederikssund - 03. november 2020 kl. 13:58 Af Peter Toft og Anette Schneider, Søkærvej 16,3630 Jægerspris, pårørende til beboer i Nordmandshusene, Kontakt redaktionen

Som pårørende til en handicappet dreng, er det er med stor undren og bekymring at vi igen har fået at vide at bostedet Nordmandshusene skal lukke. Vi har været igennem denne proces en gang før, og vi har nu i lokalavisen læst at et enigt byråd denne gang har stemt for nedlukning af bostedet.

I samme lokalavis kan vi også læse at kommunen har bevilget yderligere 55 mio. til voksen handicapområdet. Så er det at vi som pårørende undrer os over beslutningen om lukningen.

Vi har hørt at man vil centralisere bostederne i kommunen, men der er åbenbart ikke taget højde for de beboere der er i Nordmandshusene. De skal ud af bostedet 1.1.21 og der er ikke taget højde for at man kunne inkludere dem i de nye bosteder der vil blive opført.

Vi ikke helt kan gennemskue begrundelserne eller argumentationerne for lukningen. Vi har flere gange fået at vide at det ikke var pga økonomi, men pga beboernes trivsel. Det er en stor proces at få handicappede til at fungere og trives ordentlig, hvad er begrundelsen for at lukke et velfungerende bosted og smide beboerne ud i ingenmandsland, og bygge nye bosteder om 3 -5 år.

Da vi fik beskeden om lukning af bostedet havde vi 4 måneder til at beboerne skulle være ude.

På den tid skulle vi bearbejde vores frustrationer og vrede over det der nu skal ske for vores søn. At finde et nyt bosted for en udviklingshæmmet dreng med autismespektrum forstyrrelse er ikke let, og slet ikke i Frederikssunds kommune, det findes ikke, nu skal han ud af kommunen for at kunne bo i et passende bosted.

Lasse har altid boet i Jægerspris/Frederikssund kommune, altid gået i specialbørnehave, specialskole, aflastning osv.

I 26 år har Lasse boet i Frederikssund kommune, hvordan kan det være at man ikke har forudset denne situation? Nu skal han sikkert flytte til et bosted nede på syd sjælland som ligger langt væk fra det han kommer fra, og som vil adskille ham fra det netværk han har omkring sig.

Som familie til en handicappet dreng er det i forvejen svært, nu bliver vi skilt ad, vi er der ikke til at hjælpe ham og besøge ham så meget som vi har gjort. Bliver en udflytning en økonomisk gevinst eller en merudgift for kommunen?

Personalet i huset har foreslået omstrukturering af huset økonomi, pårørende har ofte foreslået flere beboere i huset, så tomme pladser blev fyldt op. Derved bedre økonomi.

Tænker socialudvalget overhovedet på de menneskelige omkostninger i de beslutninger de tager, eller er alt et spørgsmål om økonomi? Er handicappede borger bare nogle brikker man kan flytte rundt med?