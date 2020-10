DEBAT: Lokalavisen - frusteret Viuff

I den konkrete sag om Viuffs køb af tillægsjord til sin bolig har Viuffs landinspektør udarbejdet en deklaration vedrørende et eventuelt fremtidigt dige. Byrådsvedtagelsen siger at Viuff skal tåle placering af et eventuelt dige på den tilkøbte jord til havebrug.

Og ja, det er meget dårlig sagsbehandling, som gælder hele denne sag. Herunder at der i indstillingen til byrådet er anført at det tilkøbte er til brug som havejord, på trods af at Viuff to måneder senere skal bruge arealet til at opnå en udvidet byggeret på 100 m2 til at opføre et nyt hus på grunden. Værdien af byggeretten overstiger flere gange de 750 kr. pr. m2, Viuff har betalt for tillægsjorden.