Kvaliteten i de lokale folkeskoler skal løftes. Og da udgifterne til skoleområdet er blandt landets højeste, bør det kunne ske uden at tilføre yderligere ressourcer, mener skribenterne. Foto: Adobe Stock Foto: a.dragan8@gmail.com/adragan - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kvikke lærere skaber kvikke elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kvikke lærere skaber kvikke elever

Debat Lokalavisen Frederikssund - 22. oktober 2020 kl. 09:20 Af Niels Martin Viuff (spidskandidat C) ogNicolai Pandorff (byrådskandidat C) Kontakt redaktionen

Gode folkeskoler er et absolut must for de Konservative i Frederikssund. Det er trist, at nogle skoler her i kommunen har et alt for lavt karaktergennemsnit. Her har vi svigtet de unge. Vi skal derfor tiltrække de kvikke lærere for at skabe kvikke elever i vores skoler.

En god folkeskole med deraf følgende resultater er forudsætningen for et godt fundament for en god efterfølgende erhvervs eller boglig uddannelse. De fleste jobs kræver at læsning, regning og sprog beherskes på et fornuftigt niveau. Vi har i Frederikssund mange håndværks- og produktionsvirksomheder. Disse virksomheder tager mange lærlinge, som på de tekniske skoler modtager meget teori, hvor de selvstændigt skal kunne udføre tegninger og diverse beregninger. Og ikke alle består.

Efter endt uddannelse skal de unge mennesker selvstændigt kunne sætte sig ind i et projekt samt udføre en del opmålinger. Dette er svært for nogle. Vores indtryk er, at det boglige niveau er faldende i vores skoler. Hvis den sociale arv skal brydes, så kræver det gode skolekundskaber.

Vores skolers karaktergennemsnit er faldet fra 7,1 til 6,2 i perioden 2016-19, Hvilket er langt under landsgennemsnit. Fjordlandskolen alene havde 5,4 og hvor kun 75% af eleverne havde mere end 2 i dansk og matematik, hvilket er adgangskrav til en erhvervsuddannelse. Det er bare ikke godt nok.

Vi er ikke skolelærere og ved ikke, hvad der præcis skal til, men det skal lederne have et godt svar på. Men det er næppe penge, da vi er en af de kommuner i landet som bruger flest penge på skoleområdet. Som ansvarlig kommunalbestyrelse skal vi stille krav til skoleledelsen. Bliver disse ikke opfyldt, så er de ikke gode nok til deres job. Vores skoler skal kunne tiltrække de bedste og kvikkeste lærere i de bedste rammer, for "kvikke lærere skaber kvikke elever".

Vores ambition er: ingen skoler må have et karaktergennemsnit, som er lavere end landsgennemsnittet. Og alle elever skal som minimum forlade folkeskolen med mere end 2 i dansk og matematik. Det skylder vi vores børn og deres fremtid.