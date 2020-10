Foto: hgg

DEBAT: Kronprinsesse Marys Bro har haft 1 års jubilæum

Debat Lokalavisen Frederikssund - 03. oktober 2020 kl. 11:01 Af Søren Andersen, Plantagevej 2, 4050 Skibby Kontakt redaktionen

Jubilæet foranledigede formanden for brobestyrelsen - en bestyrelse som ingen eller i det mindste meget få kan se nytten af - på baggrund af nogle trafiktal, til at udråbe broen til en succes som lokalbefolkningen har taget til sig, hverken mere eller mindre!

Dette skal ses i lyset af, at tallene ligger milevidt fra de givne målsætninger, og at der er en udtalt lokal uvilje mod den uretfærdige brobetaling.

Jeg følte mig et øjeblik hensat til Irakkrigen og Komiske Ali, som kom med den ene utrolige påstand efter den anden.

Nu har vi jo heldigvis lokalpolitisk repræsentation i broens bestyrelse. En repræsentation som man kunne forvente ville gå i rette med formandens udtalelse, og give et mere reelt billede af lokalbefolkningens holdning til broen. Nemlig den holdning der kommer til udtryk i lokalpressen og i Facebookgruppen "Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro". Dette er ikke sket - i hvert fald ikke på en måde, der har været synlig i lokalpressen.

Det bringer for mig spørgsmålet frem. Er det overhovedet fornuftigt, at der sidder lokalpolitikere i brobestyrelsen? Forhindrer det ikke kun, at politikerne - som vel egentlig må anses for inhabile i kraft af det lønnede forhold - i at arbejde frit i henhold til lokalbefolkningens reelle ønske om at få fjernet både betalingsanlæg og bestyrelse?

Jeg vil derfor henstille til lokalpolitikerne, at de straks nedlægger deres mandat i bestyrelsen og desuden arbejder aktivt for lokalbefolkningens ønske.

Jeg så Mette Frederiksens tale på DI´s topmøde, og blev meget grebet af en historie, som hun viderebragte fra en chauffør, som hun havde mødt ved et besøg på Carlsberg i Fredericia. Chaufføren havde, som den første, i Coronaens første hektiske tid, hvor Danmark skreg på håndsprit, været den første der kørte tankvogne med råsprit til Kalundborg, hvor det skulle omdannes til håndsprit. Da han kom til betalingsanlægget på Storebælt, oplevede han, at brovagten udviste en flot gestus ved at vinke tankvognene frem gennem betalingsanlægget uden, at der blev opkrævet broafgift. Det kan man vel kalde at vise samfundssind!!!!

Jeg vil hermed opfordre lokalpolitikerne i Brobestyrelsen om at tage sig sammen og udvise samme - ikke kun samfundssind - men reelt lokalsamfundssind.

Politikere, gå nu ud af den bestyrelse, således at I uden bindinger, kan arbejde seriøst for det udtalte borgerønske der ligger i at skabe KPM´s bro til en betalingsfri bro.