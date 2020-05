Frederikssund Kommune svarer på Erik Fristrøms debatindlæg om cykelstien på Brobæksgade i Slangerup. Foto: Erik Fristrøm

DEBAT: Kommunen svarer på indlæg om cykelstier på Brobæksgade

Debat Lokalavisen Frederikssund - 17. maj 2020 kl. 10:40 Af Sofie Caspersen, Ingeniør, Vej og Trafik, Frederikssund Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 4. maj havde Erik Fristrøm et læserbrev i Lokalavisen, hvor han undrer sig over, hvad der foregår på Brobæksgade i Slangerup.

Frederikssund Kommune er i gang med at anlægge cykelstier på Brobæksgade i Slangerup. Projektet har til formål at skabe bedre og mere sikre forhold for de bløde trafikanter i byen. Projektet giver samtidig bymiljøet et løft, når der kommer nye belægninger og ny belysning. Projektet er en del af kommunens handlingsplan for cykelstier.

Der gøres plads til cykelstierne ved at indsnævre kørebanen en smule og udvide de eksisterende fortovsarealer, så de kommer til at fungere som delte stier med plads til både fodgængere og cyklister adskilt fra den kørende trafik. De delte stier vil få asfalt, hvor cyklister skal færdes og fliser, hvor fodgængerne skal færdes. Der anlægges desuden en ny midterhelle på Stationsvej, så det bliver nemmere og mere sikkert for fodgængere at krydse vejen.

Parkeringspladserne foran lægehuset er fjernet ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt hensyn. Placeringen tæt på rundkørslen medførte flere farlige situationer, når trafikken afvikledes på Brobæksgade samtidig med, at bilister manøvrerede ind og ud af parkeringslommen. Flere gange holdt biler ind over cykelstien, og bildøre åbnede ud foran cyklister. Parkeringspladserne kan undværes, da der er fin mulighed for parkering bag lægehuset med niveaufri gangsti hele vejen til hovedindgangen. Der er desuden en indkørsel ved lægehuset, hvor handicap- og ambulanceparkering er muligt. Lægehuset er blevet hørt undervejs i projekteringen og er indforstået med løsningen.

Med hensyn til vejafvanding så er kommunen og entreprenøren meget opmærksomme på, at det bliver udført korrekt. Alt vejvand bliver fortsat på vejen, og det medfører derfor et større arbejde med at tilpasse alle de private matrikler til det nye fortov. Alle naboer er involveret i det arbejde, og alle melder tilbage om et godt samarbejde.

Kommunen, bygherrerådgiver og entreprenør har byggemøde hver onsdag formiddag kl. 10:30-12:00 ude i det fri et sted på Brobæksgade. Borgere, der har spørgsmål, viden eller bekymringer omkring anlægsarbejdet, er meget velkomne til at kigge forbi på det tidspunkt. Entreprenøren står også altid til rådighed på alle andre tidspunkter, hvis der er brug for det.