DEBAT: Kikkerten for det blinde øje

Debat Lokalavisen Frederikssund - 04. september 2020 kl. 10:16 Af Ole Frimann Hansen, byrådsmedlem, Socialistisk Folkeparti Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er budget 2021 sendt ud i høring. Men er det de rigtige ting der er sat i kataloget? Hele byrådet vil gerne sikre gode daginstitutioner, skoler, ældrepleje samt skabe rammerne for et rigt kultur og fritidsliv i kommunen. I handlingskataloget er der forslag om "klasseoptimering" hvilket i praksis betyder, at der oftere vil være op til 28 elever i hver klasse .

I SF ønsker vi et klasseloft på 24 elever og vi kæmper for, at der som udgangspunkt altid er to lærere med i undervisningen i indskolingsklasserne. SF har ingen intentioner om blot at stå og råbe, at der skal flere penge til, da der jo er en serviceramme, der skal holdes. Derfor skal pengene findes eller omprioteres og det vil vi gerne være med til.

Hvis man træder et skridt tilbage og fjerner kikkerten fra det blinde øje, så får man øje på nogle ting.

Fjordlandsskolen der består af tre matrikler har udfordringer og det skal vi hjælpe med.

Der er lav søgning til de to "fødeskoler" i Dalby og Skuldelev. Man skulle ellers tro, at det var attraktivt at få sine børn i en lille lokal skole, men mange i skoledistriktet vælger altså, at sende deres børn i privatskole. Det vil være nemt bare at lukke de to skoler, men det er ikke det SF vil. Vi vil gerne se på hvordan man kan drive de to skoler og folkeskolerne i Frederikssund generelt, så de bliver attraktive.

Måske skal man spørge de forældre, som har valgt privatskole til deres børn "Hvad skal der til for, at I ville vælge den lokale folkeskole?"

SF tror, at en del af løsningen ligger i, at skolerne skal have større frihed til at tilrettelægge skoledagen på den måde, der giver bedst mening lokalt.

Lærere og ledelse skal have mulighed for i videst muligt omfang at prioritere, hvordan de vil bruge efteruddannelsesmidlerne på den enkelte skole.

Udvikling af skolens pædagogiske praksis skal ske helt lokalt og ikke i form af fælles kommunale projekter, som trækkes ned over hovedet på elever og personale uden hensyntagen til den lokale profil.

En øget inklusionsindsats skal prioriteres politisk, da det er af afgørende betydning for elevernes trivsel og udbytte af undervisningen samt for rekruttering og fastholdelse af uddannet personale.

SF VIL folkeskolerne i Frederikssund!