DEBAT: Katastrofe for Dalby Huse

11/8 stemte et flertal i Plan og Miljø udvalget i Fr.Sund kommune, ja til videre udvikling af et privat projekt, der skal omdanne 175 ha landbrugsjord til solcellepark i Dalby Huse.

Dette på trods af at forvaltningen afviste ansøgningen bl.a. pga. 3km. kystzone planloven, samt den i kommuneplanen 2017 vedtagne vurdering af området, som værende værdifuldt kulturmiljø med kraftige begrænsninger for ændringer.

De fleste synes nok, at vedvarende energiløsninger, og vores fælles ansvar for deres etablering bliver mere og mere nødvendig.

Men med dette projekt, der fylder over 250 fodboldbaner- på et sted- påfører man lokalmiljøet en ganske katastrofal påvirkning.

Projektet med 3m høje solpaneler grænser op til Dalby Huse sommerhusområde med ca 400 bebyggelser, hvoraf ca 40 har den skønneste udsigt over markerne, samt 4 helårshuse, der er direkte naboer og bliver omkranset fra 180 til 360 grader rundt om ejendommene!

Kommunen må i stedet for at tilgodese private aktører tage stilling til ,hvor sådanne solceller kan opstilles så færrest mulige bliver generet, i et større antal, men i mindre arealer af gangen.